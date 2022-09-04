«Зенит» обыграл «Спартак» в центральном матче РПЛ
«Сине-бело-голубые» не позволили «красно-белым» возглавить турнирную таблицу.
© Фото: Александр Вильф РИА Новости
Футболисты «Зенита» в гостях переиграли столичный «Спартак» со счетом 2:1.
Счет в матче открыл Александр Соболев, эффектно направив мяч в одно касание в ворота Михаила Кержакова. Гости отыгрались во втором тайме: точными ударами отличились Деян Ловрен (48) и Андрей Мостовой (60), признанный лучшим игроком встречи.
Перед поединком оба клуба имели шансы на победу и рассчитывали упрочить свое положение в турнирной таблице: «спартаковцев» от заветного лидерства отделяло всего одно очко. Но «Зенит» лишил противника этой возможности.
По итогам 8-го тура «Спартак» откатился на 5-ю строчку, а «Зенит» по-прежнему недосягаем. «Сине-бело-голубые» продлили победную серию в РПЛ до четырех матчей, набрав 20 очков.