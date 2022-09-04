«Зенит» обыграл «Спартак» в центральном матче РПЛ

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Футболисты «Зенита» в гостях переиграли столичный «Спартак» со счетом 2:1.

Счет в матче открыл Александр Соболев, эффектно направив мяч в одно касание в ворота Михаила Кержакова. Гости отыгрались во втором тайме: точными ударами отличились Деян Ловрен (48) и Андрей Мостовой (60), признанный лучшим игроком встречи.

Перед поединком оба клуба имели шансы на победу и рассчитывали упрочить свое положение в турнирной таблице: «спартаковцев» от заветного лидерства отделяло всего одно очко. Но «Зенит» лишил противника этой возможности.

По итогам 8-го тура «Спартак» откатился на 5-ю строчку, а «Зенит» по-прежнему недосягаем. «Сине-бело-голубые» продлили победную серию в РПЛ до четырех матчей, набрав 20 очков.