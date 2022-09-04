В Евросоюзе подтвердили смену посла в России

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Евросоюз заявил о замене посла в России. Главой дипломатической миссии ЕС в Москве назначили бывшего посла Франции в Малайзии Ролана Галярага. Его предшественник на посту посла ЕС в России - немецкий дипломат Маркус Эдерер - уже покинул Москву.

В Брюсселе подчеркнули штатный характер ротации кадров в российской дипмиссии.

«Смена главы миссии ЕС в Москве носит плановый характер. Маркус Эдерер покинул Россию, и уже в ближайшее время этот пост займет бывший посол Франции в Малайзии Ролан Галяраг. Его назначение на этот пост было утверждено верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем в июне», — сообщило ТАСС со ссылкой на дипломатические каналы в Брюсселе.

Источник агентства застроил внимание на стремлении Евросоюза сохранять открытыми дипломатические каналы связи с Москвой, несмотря на осложнений отношений на фоне украинских событий.