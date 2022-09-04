Мороз идет, щепки летят: как Европа готовится зимовать без русского газа

Немцы запасаются дровами и предлагают жечь русские книги, а чехи и англичане «согреваются» на митингах, так как в бары и пабы не попасть из-за кризиса.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Новости об отключении «Северного потока» шокировали европейцев. Западные СМИ запестрели апокалиптическими предсказаниями.

«Европа скатывается в нищету. Самый передовой континент на планете, родина западной цивилизации, нашей цивилизации, очень быстро беднеет, стремительно деградируя. Всего год назад Европа была передовой частью света. Теперь они снова топят дровами — прямо как в Средневековье. И это — в Германии! А в ближайшие месяцы цены на электроэнергию по всей Европе могут вырасти еще на сотни процентов», - заявил ведущий Fox News Такер Карлсон.

Европейцы понимают, что газ - это энергия. А в преддверии холодов электроэнергия - это жизнь. И меры, которая Европа в панике вводит из-за газового дефицита говорят об этом более, чем красноречиво. В Германии, которая является индустриальным и экономическим локомотивом Европы, призывают сдавать старую мебель, которую пустят на отопление. Дерево становится самым популярным источником энергии. В предместьях Берлина люди собирают щепу, остающуюся при деревообработке.

«Мы должны быть изобретательными. Если мы не будем действовать сами, а будем полностью полагаться на правительство в вопросе решения кризиса, то у нас ничего не выйдет», - рассказывает предприимчивый Генрих Ван Дер Остен-Сакен, предложивший использовать щепу для отопления.

И пока канцлер Олаф Щольц заявляет, что Германия уже с декабря 2022 года готова полностью отказаться от российского газа, в немецких библиотеках одно за другим появляются объявления о сборе книг. Но речь идет не о благотворительности. Германия, как и восемь десятилетий назад определилась с тем, кто враг. И борется с ним она в лучших традициях третьего рейха

«Уважаемые читательницы и читатели! Противодействие российской агрессии - это наше общее дело. Русской литературе нечего делать на вашей книжной полке. В связи с тем, что осенью и зимой ожидается отключение отопления, мы просим вас пожертвовать книги российских авторов для отопления библиотеки. Таким образом, вы все равно сможете читать хорошие книги, даже если Путин прекратит поставки газа»,- обращается к своим читателем одна из немецких библиотек.

Франция, похоже, уже забыла о зеленой энергетике. Председатель правительства Элизабет Борн в конце августа заявила о необходимости скорейшего запуска АЭС. По словам французского премьера, срочный перезапуск остановленных атомных реакторов необходим для того, чтобы избежать перебоев с поставками электроэнергии. Однако спустя пару дней Борн признала, что ограничений для потребителей все равно не избежать.

«Если мы снизим потребление на 10 процентов, то сможем избежать ограничений. Но если зима будет холодной и будут перебои с поставками энергоносителей, то ограничений для потребителей не избежать», - прогнозирует Элизабет Борн, премьер-министр Франции.

Не лучше дела обстоят и по другую сторону Ла Манша. В Великобритании уже открыто планируют веерные отключения. Британцев просят не пользоваться кухонными плитами до 20:00. Пабы будут закрыты с 21:00. Школы собираются переводить на трехдневку, а в домах престарелых и вовсе собираются урезать рацион. Эксперты полагают, что как минимум для 66 миллионов жителей Великобритании нет спасения, если они не сделают выбор между теплом и едой.

«Цены безумно высокие. Мы не в состоянии платить по счетам. Большинство людей в стране шокированы», - призналась жительница Лондона. «Цена уже достигла трех с половиной тысяч фунтов в месяц! Это нереально даже для работающих! А есть же еще пенсионеры, малоимущие! Что сейчас делать им?!» - сокрушается участник акции протеста в Лондоне Нэйтан Вильямс.

На этой неделе газета «Sun» вышла с заголовком «Добро пожаловать в пострадавшую от санкций Россию, где цены снижаются, пока британцы страдают от стремительной инфляции». Издание наглядно показало своим читателям, что именно они платят за санкции, которые по ним же и бьют. И как результат - новое социальное движение «Британия, не плати!».

В Лондоне и по всей стране люди выходят с акциями протеста и открыто заявляют: «Мы не будем платить!»

Евросоюз же в привычной манере сначала принялся искать виновного. Но в том, кого назначат главным врагом в результате этих поисков никто не сомневался.

«Настоящий двигатель роста цен на электроэнергию находится не у нас, а в другом месте. Это газ, и в основном российский газ, которым манипулирует Владимир Путин. Путин, использующий газ в качестве оружия», - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Тут же последовало и решение. Евросоюз надумал попросту ввести потолок цен на российский газ. О чем и сообщила в пятницу Урсула фон дер Ляйен.

«Я твердо убеждена, что сейчас настало время ввести ограничения цен на трубопроводный газ, поставляемый из России в Европу», - заявила председатель Европейской комиссии.

Потолок цен страны G7 намерены уже в декабре 2022 года ввести и для российской нефти. Европа решила в обход рынка сама установить цены, которые выгодны лишь ей. Понимая это, страны ОПЕК+ моментально заявили, что на падение цен они ответят снижением добычи. Ни один производитель в здравом уме не будет торговать себе в убыток. А вице-премьер Александр Новак дал окончательную и предельно четкую оценку этой инициативе.

«Это полный абсурд. Если они введут ограничение цен, то мы просто для таких компаний или стран, которые будут вводить ограничения - не будем поставлять нефть и нефтепродукты. Мы не будем работать на нерыночных условиях», - парировал предложение ЕС Александр Новак.

Европа надеется, что России попросту некуда будет деть свои энергоресурсы и это заставит ее пойти на уступки. Но долгосрочные контракты с мощнейшими промышленными экономиками Китая и Индии ставят крест на этих надеждах. Россия всегда дорожила своими договорными обязательствами. И Россия всегда готова к диалогу. Так, глава «Сербиягаза» заявил, что Сербия обеспечила себя российским газом до конца зимы. Венгрия, страна-член Евросоюза на этой неделе подписала с «Газпромом» контракт на дополнительные поставки. Это гарантирует, что в Будапеште и по всей стране зимой будет тепло и светло.

«С 1 сентября «Газпром» будет поставлять в Венгрию дополнительные объемы газа сверх уже подписанных контрактов. Этот увеличенный объем, как и долгосрочные контракты будет способствовать энергетической безопасности страны и поможет избежать необходимости введения ограничений из-за нехватки газа. В результате все это обеспечивает достаточное количество газа для Венгрии», - выразил уверенность министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.



В конце августа «Газпром» отчитался об итогах проведения технического обслуживания агрегатов «Северного потока». Последняя из работавших турбин газопровода находится в аварийном состоянии. И похоже, что европейские эксперты уже не сомневаются, тепла в домах зимой ждать не придется.

«Это приблизило ЕС на один шаг к отключению электроэнергии, нормированию электроэнергии и серьезной рецессии. Это является еще одним свидетельством того, что неважно, с техническими проблемами или разногласиями по контракту, но зима без российского газа является основным сценарием для Европы», - прогнозирует аналитик центра Bruegel Симоне Тальяпьетра.

И Европа сама написала для себя такой сценарий. Россия, которую считали страной-бензоколонкой готова спасти «благополучно-замерзающую» Европу. Запуск «Северного потока-2» избавил бы европейцев ото льда и снега в квартирах. Но судя по всему европейские лидеры ради своих политических амбиций с легкостью забудут о жизнях своих граждан.

«Ошибка европейского правительства - неверные приоритеты. Энергетическая, национальная и социальная безопасность стоят для них на вторых местах. И это значит, что у нас все меньше шансов найти выход из этой ситуации», - отметил эксперт TGWPF Бенни Пайзес.

В Чехии простые люди уже отчаялись ждать, когда их лидеры найдут выход. Больше семидесяти тысяч людей вышли на улицы, требуя отставки правительства. Так же «горит» уже Великобритания, Молдавия и Бельгия. И скоро так будет «согреваться» вся Европа!