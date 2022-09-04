МО РФ: ВСУ применили БПЛА с боеприпасами для провокаций во время присутствия МАГАТЭ на ЗАЭС

Российские средства РЭБ блокировали приближающиеся БПЛА и сбросили боеприпасы в безлюдных местах на удалении от станции.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

В Министерстве обороны России сообщают, что киевский режим продолжает создание провокаций на Запорожской атомной электростанции, несмотря на присутствие на ее территории представителей МАГАТЭ. Цель украинской стороны - создание угрозы техногенной катастрофы.

Так, 3 сентября для нанесения ударов по территории ЗАЭС ВСУ применили восемь беспилотников с подвесными боеприпасами. Российские средства РЭБ блокировали приближающиеся БПЛА, после чего принудительно сбросили боеприпасы в безлюдных местах на удалении более полутора километров от периметра безопасности станции.

На протяжении всего этого времени радиационная обстановка в районе Запорожской атомной станции оставалась и остается в норме.

Ранее Росгвардейцы сбили под Харьковом украинский беспилотник с гранатой. БПЛА ликвидировали прицельным огнем из автоматического оружия.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов