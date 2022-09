В стране и мире Обама получил «Эмми» в категории «выдающийся рассказчик» Игнат Далакян Согласно заявлению академии, 44-ый президент США получил награду за повествование в первой серии под названием «Мир Чудес» (A World of Wonder). © Фото: Barack Obama, Globallookpress Читайте нас на: Бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама получил премию американской телеакадемии «Эмми» в категории «выдающийся рассказчик» за участие в качестве повествователя в документальном сериале «Наши великие национальные парки» (Our Great National Parks) от Netflix. Об этом говорится на официальном сайте академии. Согласно заявлению академии, 44-ый президент США получил награду за повествование в первой серии под названием «Мир Чудес» (A World of Wonder). Кроме того, сообщается, что в категории «выдающийся рассказчик» помимо Барака Обамы номинантами премии были бывший американский баскетболист Карим Абдул-Джаббар, британский телеведущий Дэвид Аттенборо, комик Уолтер Камау Белл и кенийско-мексиканская актриса Лупита Нионго. Премия «Эмми» считается одной из самых престижных наград за работу на телеэкране. Она была основана в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук, где судьбу награды определяют около 23 тысяч членов организации. Наградой премии является золотая статуэтка «Эмми», которая исполнена в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, что олицетворяет единство науки и искусства. Церемония вручения, которая в этом году является 74-ой по счету, состоится 12 сентября в Лос-Анджелесе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика