Феномен стойкости: прочность бронестекла проверили топором, кувалдой и швеллером

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Одна из особенностей конструкций, используемых армией России для сохранения жизней постовых - необычайно ударопрочное стекло. Испытания доказывают, что оно выдерживает выстрелы из огнестрельного оружия и подрывы.

Автор и ведущий «Военной приемки» Алексей Егоров лично проверил стекла на прочность, нанося по ним все возможные удары. Сначала на стекло падали большие и тяжелые металлические шары, а затем оно сопротивлялось ударам топора, лома, кувалды и даже швеллера.

Как показала практика, ничто не способно разрушить стекло полностью. Более того, даже когда внешне оно полностью испещрено трещинами и осколками со стороны нанесения ударов, с другой стороны по нему можно совершенно спокойно и без опасений провести рукой или даже прислониться стеклом, что также лично и сделал ведущий «приемки».

Секрет феноменальной стойкости - чередование стекла и пленки. Схема, казалось бы, стандартная, но результат эффективен. Во время съемки сюжета по стеклу нанесли более 100 ударов.

Автоматические турели, лазерные ружья, нейросети - фантастика? Реальность! Все это уже сейчас испытывается в военных лабораториях по заказу 12 Главного управления Министерства обороны России. 12 ГУМО - отдельная структура Вооруженных Сил, в ведении которой едва ли не все, что связано со словом «ядерное». Именно это ведомство занимается хранением и перевозкой ядерных боеприпасов. А еще 12 ГУМО заведует охраной объектов высшей категории. По заказу ведомства разрабатываются все новейшие системы охраны ядерных арсеналов. Смотрите в новом выпуске «Военной приемки» - «Ядерный главк».