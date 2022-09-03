Ту-95МС выполнили девятичасовой полет в рамках учений «Восток-2022»

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Полет составил более девяти часов. Во время него самолеты шли на минимальных интервалах и дистанциях на высоте более 8500 метров и скорости 750 километров в час.

Также подразделения противовоздушной обороны ВВО отработали действия по отражению групповых и одиночных ракетных и авиационных ударов условного противника.