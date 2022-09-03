Ту-95МС выполнили девятичасовой полет в рамках учений «Восток-2022»
Предполагалось отразить групповые и одиночные ракетные и авиационные удары условного противника и отработать удары по воздушным целям со стороны ПВО Восточного военного округа.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС выполнили полеты как контрольные цели для проверки системы противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО) в рамках стратегических командно-штабных учений «Восток-2022».