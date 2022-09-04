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Под шквальным огнем: новые истории мужества военных РФ на Украине

Алиса Краузе
00:00 04.09.2022
Военнослужащие Вооруженных Сил РФ продолжают демонстрировать профессионализм и решимость в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.
Под шквальным огнем: новые истории мужества военных РФ на Украине
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны России

Старший сержант Алексей Кондрашов, командир отделения - командир боевой машины

Подразделение российских Воздушно-десантных войск, в составе которого действовал старший сержант Алексей  Кондрашов, выполняло боевую задачу
по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов.

На подступах к населенному пункту Алексей Кондрашов обнаружил группу вооруженных боевиков, оборудующих оборонительные позиции. Грамотно оценив обстановку, старший сержант Кондрашов принял решение навязать бой врагу.

Отделение старшего сержанта Кондрашова, заняв выгодные позиции для ведения огня, атаковало украинских боевиков. В ходе завязавшегося боя противник, терпя поражение, воспользовался поддержкой минометной батареи.

Несмотря на вражеский минометный огонь, отделение под командованием Алексея Кондрашова уничтожило большую часть вооруженной группы украинских боевиков. Сам Алексей при этом лично уничтожил трех националистов и взял в плен вражеского корректировщика минометного огня.

По итогам боестолкновения оставшиеся в живых националисты покинули поле боя и отступили. Мужественные и самоотверженные действия старшего сержанта Кондрашова, а также профессионализм и слаженность его подчиненных, лишили противника возможности оборудовать оборонительные рубежи вблизи населенного пункта, что позволило российским войскам развить стремительное наступление и освободить его.

© Минобороны России

Гвардии рядовой Илья Воротников

Гвардии рядовой Илья Воротников, действуя  в составе танкового экипажа, выполнял боевую задачу по поддержке батальонно-тактической группы при освобождения одного из населенных пунктов из-под контроля украинских радикалов.

В ходе наступления на подступах к населенному пункту рядовой Воротников лично вскрыл хорошо замаскированную позицию вражеского танка, который препятствовал продвижению наших подразделений. Скрытно подобравшись с фланга, гвардии рядовой Воротников, действуя на месте наводчика, точным попаданием уничтожил танк националистов.

Продвигаясь далее к позициям украинских боевиков, Илья уничтожил один танк, две единицы БМП-2 и до 20 человек живой силы противника. Своими решительными действиями Илья способствовал прорыву обороны противника и закреплению на достигнутом рубеже, что привело к последующему вытеснению боевиков с занимаемых позиций и освобождению населенного пункта.

За проявленное мужество, отвагу и самоотверженность в бою гвардии рядовой Илья Воротников награжден Орденом Мужества.

© Минобороны России

Рядовой Александр Остапенко

Действуя в составе группы российских военнослужащих, рядовой Александр Остапенко выполнял задачу по обеспечению безопасного передвижения колонн российских войск

В районе одного из населенных пунктов на маршруте следования колонны Александр обнаружил большую группу украинских диверсантов, готовящих засаду. Доложив командиру, рядовой Александр Остапенко одним из первых атаковал противника.

Под непрекращающимся шквальным огнем рядовой Остапенко вел огневое поражение боевых позиций украинских националистов, в ходе которого лично уничтожил 15 человек живой силы противника. Благодаря смелым и решительным действиям рядового Александра Остапенко было обеспечено своевременное и безопасное продвижение колонн российских войск на позиции.

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