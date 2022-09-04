Под шквальным огнем: новые истории мужества военных РФ на Украине

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Старший сержант Алексей Кондрашов, командир отделения - командир боевой машины

Подразделение российских Воздушно-десантных войск, в составе которого действовал старший сержант Алексей Кондрашов, выполняло боевую задачу

по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов.

На подступах к населенному пункту Алексей Кондрашов обнаружил группу вооруженных боевиков, оборудующих оборонительные позиции. Грамотно оценив обстановку, старший сержант Кондрашов принял решение навязать бой врагу.

Отделение старшего сержанта Кондрашова, заняв выгодные позиции для ведения огня, атаковало украинских боевиков. В ходе завязавшегося боя противник, терпя поражение, воспользовался поддержкой минометной батареи.

Несмотря на вражеский минометный огонь, отделение под командованием Алексея Кондрашова уничтожило большую часть вооруженной группы украинских боевиков. Сам Алексей при этом лично уничтожил трех националистов и взял в плен вражеского корректировщика минометного огня.

По итогам боестолкновения оставшиеся в живых националисты покинули поле боя и отступили. Мужественные и самоотверженные действия старшего сержанта Кондрашова, а также профессионализм и слаженность его подчиненных, лишили противника возможности оборудовать оборонительные рубежи вблизи населенного пункта, что позволило российским войскам развить стремительное наступление и освободить его.