Армия Армия Армия

Духовная поддержка на фронте: кадры беседы военного священника с бойцами в зоне СВО

05:02 03.09.2022
Помимо священнических обязанностей, служители Церкви проводят беседы с личным составом перед заступлением их на боевое дежурство, в том числе разъясняя с церковной точки зрения необходимость защиты Родины и братского народа русского Донбасса.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Военные священники прибыли в расположение воинских частей Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения специальной военной операции. Духовные наставники постоянно находятся рядом с военнослужащими и поддерживают моральный дух воинов в боевой обстановке.

Иерей Роман Чебоненко исповедует, служит молебны, раздает крестики, освящает боевую технику и говорит напутственные слова. Кроме этого, отец Роман проводит разъяснительные беседы с военнослужащими ЦВО, которым необходимы помощь и поддержка.

«Духовная поддержка - она была важна всегда, во все времена. А ребятам, непосредственно находящимся здесь, она важна в десятки раз, наверное», - рассказал иерей Роман Чебоненко.

© Минобороны России

Он отметил, что физически человек еще может себя как-то восстановить - «подкреплением хорошего воинского имущества, хорошей пищей и хорошим питанием».

«А как поддержать себя духовно? А как восстановить себя духовно? Духовно восстанавливаются молитвами. А молитву лучше всего произносит священник», - добавил военный священник.

В обязанности военного духовенства входит духовное окормление личного состава, проведение традиционных церковных чинов, среди которых окропление святой водой, освящение военной техники.

© Минобороны России

Вместе с тем, священники проводят беседы с личным составом перед заступлением на боевое дежурство, разъясняя, в том числе с церковной точки зрения, необходимость защиты Родины, братского народа русского Донбасса и необходимость проведения там специальной военной операции.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:02 Армия
Видео
Духовная поддержка на фронте: кадры беседы военного священника с бойцами в зоне СВО
05:01 Армия
Видео
Операции за светомаскировкой: как работают врачи прифронтового военного госпиталя в ходе СВО
04:47 В стране и мире
Политолог назвал главную проблему армии США
03:34 В стране и мире
В Британии оценили шансы Трасс на выгодные отношения с Россией
22:58 Армия
Видео
Взрывоопасные находки: кадры разминирования Лисичанска от первого лица
Популярное
Видео
Шойгу заявил о ежегодном проведении Международного антифашистского конгресса
Видео
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей заведений Минобороны с Днем знаний
МО РФ: российские войска потопили две баржи с десантом ВСУ недалеко от ЗАЭС
ВС РФ приняли меры по уничтожению попытавшихся захватить ЗАЭС диверсантов ВСУ
МО РФ: за двое суток безуспешных атак ВСУ уничтожено более 1 700 украинских военнослужащих
Видео
«Много несправедливого»: Станкевич о критике Горбачева в России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.