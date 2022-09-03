Духовная поддержка на фронте: кадры беседы военного священника с бойцами в зоне СВО

Помимо священнических обязанностей, служители Церкви проводят беседы с личным составом перед заступлением их на боевое дежурство, в том числе разъясняя с церковной точки зрения необходимость защиты Родины и братского народа русского Донбасса.

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Военные священники прибыли в расположение воинских частей Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения специальной военной операции. Духовные наставники постоянно находятся рядом с военнослужащими и поддерживают моральный дух воинов в боевой обстановке.

Иерей Роман Чебоненко исповедует, служит молебны, раздает крестики, освящает боевую технику и говорит напутственные слова. Кроме этого, отец Роман проводит разъяснительные беседы с военнослужащими ЦВО, которым необходимы помощь и поддержка.

«Духовная поддержка - она была важна всегда, во все времена. А ребятам, непосредственно находящимся здесь, она важна в десятки раз, наверное», - рассказал иерей Роман Чебоненко.