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Невидимая угроза из США: Москва созывает совещание государств-участников Конвенции о запрещении биооружия

Россина Бодрова
18:20 03.09.2022
Позиция властей Украины и США, как заявил сегодня начальник войск РХБЗ ВС РФ, требует пересмотра подходов к расследованию химических и биологических инцидентов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Украинские биолаборатории и те, кто за ними стоит - расследование, которое несколько месяцев тщательно контролировалось российским Министерством обороны переходит на новый этап - Россия созывает страны-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

«В ходе мероприятия будут представлены документальные подтверждения, нарушения ими статей I и IV Конвенции. Мы хотим, чтобы организации, отвечающие за соблюдение Конвенции, и мировое сообщество обратили внимание на ряд угроз биологического характера», - заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Попытки достучаться до Вашингтона на Совбезе ООН оказались провальными - на все предъявленные нашей стороной аргументы американцы разводили руками, отказывались признавать даже толику связи. Подключился китайский МИД - по их данным, под контролем американского военного ведомства находится 336 биолабораторий в 30 государствах мира. А у российских границ - более 50 биообъектов.

«С 2010 года на приграничных с Украиной территориях Российской Федерацией фиксируется рост заболеваемости бруцеллезом, Конго-Крымской лихорадкой, лихорадкой Западного Нила, африканской чумой свиней, а также нехарактерное расширение ареалов переносчиков», - заявил Кириллов.

Нетипичные для Восточной Европы инфекции чаще распространялись с помощью «естественных резервуаров» - домашних птиц и насекомых. Это тоже есть в документах. В марте в Херсонской области российскими бойцами были обнаружены беспилотники с 30-литровыми емкостями, предназначенными для распыления неких жидкостей. ВСУ оставили их в спешке, покидая позиции. Многое уничтожалось по приказу киевского руководства.

«Нам стали известны сведения о финансируемых США биологических исследованиях на территории Украины. Приказ Министерства здравоохранения Украины от 24 февраля 2022 года об экстренном уничтожении коллекций патогенных микроорганизмов усилил наши опасения о возможном нарушении требований статей I и IV КБТО в ходе проводимых по заказу Пентагона работ», - заявил Кириллов.

Есть и соглашение от 2005 года - якобы о сотрудничестве между украинским Минздравом и американским военным ведомством с целью не допустить распространения опасных патогенов, да и в целом разработать совместно лекарство от всех болезней. Правда доступ в эти лаборатории был закрыт даже для самих арендодателей - украинцев, по факту это была территория Соединенных Штатов, со своими правилами и задачами.

«Заинтересованность военных биологов США связана с тем, что эти патогены имеют природные очаги как на территории Украины, так и в России, а их применение может быть замаскировано под естественные вспышки заболеваний», - заявил Кириллов.

На территории Украины фиксируется рост числа случаев краснухи, дифтерии, туберкулеза. Заболеваемость корью увеличилась более, чем в 100 раз. Существенно ухудшилась ситуация по африканской чуме свиней, суммарные потери сельскохозяйственной отрасли в государствах Восточной Европы от данного заболевания превысили 2,4 млрд. евро. Все детально задокументировано и будет предъявлено мировому сообществу - а в составе конвенции 191 государство - уже в начале новой недели.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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