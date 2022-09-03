Замминистра обороны РФ Иванов и глава ДНР Пушилин проинспектировали стройку возводимого МО РФ жилого квартала

Более 4,5 тысяч военных строителей МО РФ задействовано в строительстве гражданских объектов в ЛДНР.

© Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов в рамках рабочей поездки в ЛДНР проинспектировал готовность возводимых там российскими специалистами объектов. В частности, совместно с главной ДНР Денисом Пушилиным они посетили площадку строительства крупного жилого квартала, возводимого силами Минобороны РФ.

В общей сложности, по окончанию строительства всего будет сдано 12 пятиэтажек на 1011 квартир. Более 4,5 тысяч военных строителей МО РФ задействовано в строительстве гражданских объектов в ЛДНР.

Они в рекордно короткие сроки завершили строительство ряда крупных социально-значимых объектов гражданской инфраструктуры в Донецкой и Луганской Народных Республиках - всего 100 дней назад первые военные специалисты вышли на площадки возведения будущих объектов.

Квартиры жильцы получат с полной отделкой, полностью готовыми к проживанию. Придомовые территории с благоустройством, современными детскими площадками, уличными тренажерами, автопарковками и зонами отдыха. Перед началом масштабных работ саперы целый месяц разминировали площадку в 115 гектаров, рядом с которой возвели три бетонных завода - первые предприятия, появившиеся после завершения боевых действий.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов