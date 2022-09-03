МО РФ: Украина интересуется разработками США по доставке биооружия с помощью «Байрактаров»
Известно, что США запатентовали способ доставки биологического оружия на БПЛА и уже разработали контейнер для этого.
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В Соединенных Штатах Америки разрабатывают и патентуют средства доставки биологического оружия на основе беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил на брифинге по вопросу предстоящего консультативного совещания государств-участников КБТО начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
«Агентством США по патентам и товарным знакам был выдан документ № 8 967 029 на беспилотный летательный аппарат для распространения зараженных насекомых в воздухе. В описании к патенту указано, что с помощью данного устройства войска противника могут быть уничтожены или выведены из строя без риска для военнослужащих США», - заявил Кириллов.
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