МО РФ: Украина интересуется разработками США по доставке биооружия с помощью «Байрактаров»

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При этом в США нельзя выдать патент без существующего устройства. Это означает, что американцы уже разработали и произвели контейнер для установки на беспилотники.

«В нашем распоряжении имеется подтверждение о запросе Украины в адрес турецкого производителя беспилотных летательных аппаратов "Байрактар" от 15 декабря 2021 года о возможности оснащения данного БПЛА системами и механизмами распыления аэрозолей емкостью свыше 20 литров. При дальности полета БПЛА до 300 километров и снаряжении емкостей биологическими рецептурами создается реальная угроза крупномасштабного применения биологического оружия на территории Российской Федерации», - заявил Кириллов.

В этой связи возникает вопрос о целях разработки Штатами подобны средств доставки и заинтересованность в них Киева, отметил Кириллов.

В апреле на позицию Вооруженных сил России на Украине с беспилотника была сброшена емкость с ампулами. Ожидалось, что при их разрушении произойдет химреакция, которая вызовет взрыв и возгорание, таким образом должны были выделиться токсичные вещества, которые не входят в конвенционные списки.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов