Армия Армия Армия

МО РФ: Украина интересуется разработками США по доставке биооружия с помощью «Байрактаров»

15:36 03.09.2022
Известно, что США запатентовали способ доставки биологического оружия на БПЛА и уже разработали контейнер для этого.
© Видео: Минобороны России © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В Соединенных Штатах Америки разрабатывают и патентуют средства доставки биологического оружия на основе беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил на брифинге по вопросу предстоящего консультативного совещания государств-участников КБТО начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

«Агентством США по патентам и товарным знакам был выдан документ № 8 967 029 на беспилотный летательный аппарат для распространения зараженных насекомых в воздухе. В описании к патенту указано, что с помощью данного устройства войска противника могут быть уничтожены или выведены из строя без риска для военнослужащих США», - заявил Кириллов.

© Минобороны России

При этом в США нельзя выдать патент без существующего устройства. Это означает, что американцы уже разработали и произвели контейнер для установки на беспилотники.

«В нашем распоряжении имеется подтверждение о запросе Украины в адрес турецкого производителя беспилотных летательных аппаратов "Байрактар" от 15 декабря 2021 года о возможности оснащения данного БПЛА системами и механизмами распыления аэрозолей емкостью свыше 20 литров. При дальности полета БПЛА до 300 километров и снаряжении емкостей биологическими рецептурами создается реальная угроза крупномасштабного применения биологического оружия на территории Российской Федерации», - заявил Кириллов.

В этой связи возникает вопрос о целях разработки Штатами подобны средств доставки и заинтересованность в них Киева, отметил Кириллов.

В апреле на позицию Вооруженных сил России на Украине с беспилотника была сброшена емкость с ампулами. Ожидалось, что при их разрушении произойдет химреакция, которая вызовет взрыв и возгорание, таким образом должны были выделиться токсичные вещества, которые не входят в конвенционные списки.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:31 Армия
Видео
МО РФ: 24 февраля минздрав Украины издал приказ об экстренном уничтожении коллекций патогенных микроорганизмов
15:01 В стране и мире
Видео
В Доме Союзов завершилось прощание с Михаилом Горбачевым
12:15 В стране и мире
Путин обсудил с Эрдоганом по телефону ситуацию на Украине и ЗАЭС
10:20 В стране и мире
Видео
Гроб с телом Горбачева привезли на ритуальном AURUS Lafet
05:02 Армия
Видео
Духовная поддержка на фронте: кадры беседы военного священника с бойцами в зоне СВО
Популярное
Видео
МО РФ: за сутки ВСУ потеряли более 230 военных на Николаево-Криворожском направлении
Видео
Шойгу заявил о ежегодном проведении Международного антифашистского конгресса
Видео
Шойгу поздравил учащихся и преподавателей заведений Минобороны с Днем знаний
МО РФ: российские войска потопили две баржи с десантом ВСУ недалеко от ЗАЭС
ВС РФ приняли меры по уничтожению попытавшихся захватить ЗАЭС диверсантов ВСУ
МО РФ: за двое суток безуспешных атак ВСУ уничтожено более 1 700 украинских военнослужащих
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.