МО РФ: Пентагон намерен спешно перенести программы биоисследований из Украины в Восточную Европу и на постсоветское пространство

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В Министерстве обороны России озвучили данные о финансировании Соединенными Штатами биологических исследований на территории Украины. Приказ Министерства здравоохранения Украины от 24 февраля 2022 года об экстренном уничтожении коллекций патогенных микроорганизмов усилил опасения о возможном нарушении требований статей I и IV КБТО в ходе проводимых по заказу Пентагона работ. Об этом сообщил в ходе брифинга по вопросу предстоящего консультативного совещания государств-участников КБТО начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Как он заявил, полученные материалы послужили основанием для проведения расследования биологической деятельности США на территории Украины, по результатам которого стало ясно, что исследования в украинских биолабораториях выполнялись в соответствии с соглашением «О сотрудничестве в области предотвращения распространения патогенов, технологий и знаний, которые могут быть использованы при разработке биологического оружия» от 2005 года между военным ведомством США и Минздравом Украины.