В Доме Союзов завершилось прощание с Михаилом Горбачевым

Гражданская панихида и прощание с Михаилом Горбачевым в Доме Союзов длились четыре часа.

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В Москве завершилась торжественная церемония прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым. Гражданская панихида прошла в Доме Союзов с оказанием политику, изменившему мир конца XX века, государственных почестей с почетным караулом.

Проститься с Михаилом Горбачевым пришли близкие и коллеги политика по его Фонду, простые москвичи и гости столицы. Специально приехал отдать уважение Горбачеву премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, возложивший цветы ко гробу.

Церемония длилась порядка четырех часов, по окончании панихиды гроб с телом вынесли из Дома Союзов, поместили в катафалк и привезли на Новодевичье кладбище столицы. Первого президента СССР похоронят рядом с могилой супруги Раисы, которая умерла в 1999 году.

Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 91 года. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким и родным бывшего лидера страны.