Су-30 и Ка-52 ВКС РФ уничтожили 20 катеров и 47 попытавшихся захватить ЗАЭС боевиков Украины

Попытку захвата совершили две группы катеров и лодок численностью 42 единицы с десантом свыше 250 человек.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Министерство обороны России

Несмотря на присутствие на ЗАЭС представителей МАГАТЭ, Киев вновь попытался захватить станцию. Однако по украинским боевикам были нанесены удары ВКС России, в частности, четырьмя Су-30 и двумя вертолетами Ка-52, в результате которых уничтожено 20 катеров и лодок.

Остальные лодки и катера развернулись и ушли в направлении украинского берега.

Российская артиллерия, в том числе гаубицы «Малка», ударили по украинскому участку побережья в районах Высшетарасовки и Червоноднепровки, где остатки украинского десанта вышли на берег. Как сообщает Министерство обороны России, в ходе провокации украинские националисты потеряли 47 боевиков убитыми, в том числе 10 иностранных наемников. Еще 23 человека ранены.

Сообщается, что попытка захвата была совершена 2 сентября около 23:00 по московскому времени двумя группами катеров и лодок общей численностью 42 единицы с десантом свыше 250 человек.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов