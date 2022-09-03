American Conservative: Запад попал в экономическую ловушку для РФ
В попытке организовать для России экономическую западню Запад сам попал в собственную ловушку. Такое мнение было озвучено в именитом американском журнале.
По мнению старшего редактора издания The American Conservative Рода Дреера, в настоящий момент над западными странами нависла существенная угроза, привести которую в жизнь способны действия РФ. Причиной того, что ситуация обернулась подобным образом, журналист посчитал проигрыш Запада в экономической войне, которую он сам же развернул против Москвы.
«Возмездие России теперь грозит парализовать Европу, и только дураки могут быть этому удивлены», - указывает эксперт.
По мнению автора статьи, страны Запада нафантазировали сценарий, в котором РФ просто сидит и бездействует, наблюдая за учиненным «партнерами» разрушением своей экономики. В этом видении совершенно не были учтены ответные действия российской стороны.