American Conservative: Запад попал в экономическую ловушку для РФ

По мнению американского СМИ, Запад не должен удивляться разрушительности «возмездия» со стороны России.

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В попытке организовать для России экономическую западню Запад сам попал в собственную ловушку. Такое мнение было озвучено в именитом американском журнале.

По мнению старшего редактора издания The American Conservative Рода Дреера, в настоящий момент над западными странами нависла существенная угроза, привести которую в жизнь способны действия РФ. Причиной того, что ситуация обернулась подобным образом, журналист посчитал проигрыш Запада в экономической войне, которую он сам же развернул против Москвы.

«Возмездие России теперь грозит парализовать Европу, и только дураки могут быть этому удивлены», - указывает эксперт.

По мнению автора статьи, страны Запада нафантазировали сценарий, в котором РФ просто сидит и бездействует, наблюдая за учиненным «партнерами» разрушением своей экономики. В этом видении совершенно не были учтены ответные действия российской стороны.