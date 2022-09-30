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Двадцать пять тысяч экспонатов: как жители Краснодона хранят память о своих героях времен ВОВ

Максим Румянцев
Анастасия Бобылева
08:50 30.09.2022
В этом городе когда-то вела свою деятельность «Молодая гвардия». Жители помнят о прошлом: недавно отреставрировали памятник молодогвардейцам, а в местном музее хранится около 25 тысяч экспонатов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В городе Краснодон Луганской Народной Республики после реставрации вновь открылся памятник молодогвардейцам. Сегодня исполняется 80 лет со дня основания этой легендарной подпольной организации.  Советские комсомольцы своей борьбой вселяли надежду в сердца жителей оккупированного немецкими нацистами Краснодона. В Луганской народной республике 2022 год объявлен годом Молодой гвардии.

Олег Кошевой, Любовь Шевцова, Ульяна Громова, Сергей Тюленин и еще несколько десятков имен, знакомых каждому советскому подростку благодаря роману Александра Фадеева. «Молодая гвардия», подпольная организация, действовавшая в Краснодоне во время оккупации города войсками нацистской Германии. Самому младшему было всего четырнадцать. Большинству навсегда осталось восемнадцать.

Немцы долго не могли вычислить подпольщиков, а успешные диверсии приводили их в ярость. Юные партизаны нападали на немецкие машины с оружием и вещами, выпускали самодельные листовки по сводкам совинформбюро, о реальном положении дел на фронте.

Родственники молодогвардейцев хранят память о героях: племянник Василия и Сергея Левашовых показал журналистам семейные реликвии и рассказал, как по аккуратному почерку, который можно увидеть в тетрадках ребят, соседи вычислили авторов листовок.

В музее Краснодона сейчас двадцать пять тысяч экспонатов. Местные жители бережно хранят в памяти свое прошлое.

Сейчас город, конечно, значительно отличается от того, как он выглядел в годы существования Молодой гвардии - он застроен высотками. Но на некоторых улочках можно ощутить себя в Краснодоне сороковых годов. Например, там, где стоит дом Олега Кошевого, в котором собирались представители Молодой гвардии. Он практически не изменил свой внешний вид.

В сорок третьем подполье было раскрыто, аресты следовали один за другим. Молодогвардейцев подвергали жестоким пыткам, а затем зверски казнили. Полуживых но не сломленных комсомольцев сбросили в 58-метровый шурф шахты номер пять.

После освобождения города обезображенные тела были подняты на поверхность. Юрий, двоюродный племянник одного из основателей штаба Молодой Гвардии Сергея Тюленина, всю жизнь по крупицам собирает свидетельства очевидцев.

«Я встречался с Минаевым, брат Минаевой, тоже молодогвардейки. Он рассказал: видел, сам был пацаном, доставали трупы. У девушек кос нет, у кого глаза выколоты, рука отрублена», - поделился он.

В память о бессмертном подвиге на месте той самой шахты номер пять был построен мемориал «Непокоренные».

Подробнее о том, что происходило в Краснодоне того времени и что еще известно о молодогвардейцах, смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Максима Румянцева.

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