Страсть к наживе: торговцев амуницией для мобилизованных поймали на завышении цен

Пока одни предприниматели удерживают ценовую планку на прежнем уровне, другие решили подзаработать на ажиотаже.

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До объявления частичной мобилизации в магазине с амуницией закупались разве что охотники и рыболовы. Но несколько дней назад в небольшой торговой точке стало многолюднее. Некоторым покупателям, чтобы попасть внутрь, даже приходится занимать очередь снаружи.

Пока одни предприниматели удерживают ценовую планку на прежнем уровне, другие решили подзаработать на ажиотаже.

«Будний день, четверг. Но в специализированном магазине с амуницией многолюдно, покупателей хватает. И люди отмечают, что цены на отдельные виды товаров выросли», - отметил корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев.

Виктор Лещенко - доброволец. Он уже обошел несколько подобных магазинов. Но говорит, что таких ценников еще не видел и даже фотографирует на память. Через несколько дней уже на фронт, а ведь нужно купить еще рюкзак и берцы.

«10, 15, 20 тысяч обувь - такая обувь достаточно качественная. Вообще я хочу сказать, что цены подросли», - сказал доброволец Виктор Лещенко.

Цены на товары действительно растут, - соглашаются продавцы. Конкретно в этом магазине наценка минимальная. Основная стоимость формируется от закупочной: 10 - 20 процентов, а дальше может быть еще выше. И тут уж, говорят, все зависит от поставщиков.

Продавец в одном из магазинов снаряжения сообщил, что они стараются поддерживать баланс, «но некоторые поставщики могут завышать».

«Кто-то из людей бизнеса по любому поводу, увидев маркетинговый интерес к той или иной части своей продукции, решил воспользоваться этим интересом и значительно увеличил цену. Причин может быть масса, но в основе - это нечестная конкуренция и попытка навязать повышенную цену. Что, наверно, в данной ситуации очень некрасиво по отношению к гражданину России», - утверждает военный эксперт Роман Насонов.

Подробнее о том, как регионы России дополнительно помогают отправляющимся на фронт добровольцам, какова ситуация на рынке лекарств и антибиотиков, а также что предпринимает Госдума для стабилизации ситуации на внутреннем рынке со снаряжением для мобилизованных, - в материале Андрея Лазарева.