Минобороны опубликовало уникальные фото легендарного начальника тыла Красной армии генерала Хрулева
МО РФ открыло фотодокументальный раздел, посвященный самому известному тыловику Красной армии Андрею Хрулеву.
© Фото: Минобороны России
Минобороны Российской Федерации создало виртуальный раздел «Великий труженик войны», посвященный начальнику главного управления тыла Красной армии генералу армии Андрею Хрулеву. Открытие нового раздела в рамках исторического проекта «Полководцы Победы» приурочено к 130-летию со дня рождения легендарного военачальника, которое отмечается в эту пятницу.