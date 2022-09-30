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Минобороны опубликовало уникальные фото легендарного начальника тыла Красной армии генерала Хрулева

Алиса Краузе
05:04 30.09.2022
МО РФ открыло фотодокументальный раздел, посвященный самому известному тыловику Красной армии Андрею Хрулеву.
Минобороны опубликовало уникальные фото легендарного начальника тыла Красной армии генерала Хрулева
© Фото: Минобороны России
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Минобороны Российской Федерации создало виртуальный раздел «Великий труженик войны», посвященный начальнику главного управления тыла Красной армии генералу армии Андрею Хрулеву. Открытие нового раздела в рамках исторического проекта «Полководцы Победы» приурочено к 130-летию со дня рождения легендарного военачальника, которое отмечается в эту пятницу.

© Минобороны России

На сайте можно ознакомиться с уникальными материалами о жизни человека, стоявшего у истоков современной армейской системы материально-технического обеспечения. Представленные фотографии, в том числе взятые из семейных альбомов, никогда прежде не демонстрировались публике.

© Минобороны России

На них запечатлен Хрулев как в совсем юные годы, так и в период начала Великой Отечественной войны и после празднования Победы. Фото сохранили моменты из рабочих будней деятельности знаменитого военного, кроме того остались и парадные кадры, на которых «главный труженик» Советского Союза снят в торжественной обстановке с медалями на груди.

© Минобороны России

Помимо визуального наполнения в разделе присутствует много исторических и биографических сведений, отрывки из воспоминаний тех лет, комментарии и пояснения. Прочитав и просмотрев тщательно собранные материалы от начала до конца можно проследить путь великого военного деятеля, сделавший его одной из самых видных фигур отечественных вооруженных сил.

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