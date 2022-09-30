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Страшный сон неонацистов: как ВС РФ бьют украинских боевиков в ходе спецоперации

Игорь Лапик
Марина Крижановская
03:48 30.09.2022
Российские военные задействуют различное вооружение для наступления на врага и отражения его атак: танки, авиацию, реактивные системы залпового огня и самоходную артиллерию.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В воздухе висит невероятное напряжение и нервы накалены до предела: запечатлена дуэль двух танков, которые идут друг на друга фактически лоб в лоб. 

Но танкисты морской пехоты Тихоокеанского флота оказались и быстрее и точнее: экипаж машины Т-80БВ точным выстрелом сносит башню украинскому танку. Он стал одним из более пяти тысяч уничтоженных в ходе специальной военной операции, не говоря уже о другой технике.

«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Павлоград Днепропетровской области подавлена реактивная батарея систем залпового огня HIMARS производства США. В районе населенного пункта Гуляй-поле Запорожской области поражена артиллерийская батарея американских гаубиц М777.

В районе населенного пункта Евгеновка Донецкой Народной Республики уничтожен артиллерийский взвод крупнокалиберных орудий "Гиацинт"», - доложил о последних изменениях официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Успехи танкистов поддержали российские летчики. Хищные «Аллигаторы» - вертолеты Ка-52 своими хитрыми маневрами обошли вражеское ПВО и нанесли ракетный удар по скрывавшимся в лесополосе нацистам.        

Страшный сон неприятеля - реактивные системы залпового огня «Ураган». С их помощью посылают снаряды на большие расстояния, нанося огромный ущерб украинским националистам.  

«В ходе СВО уже счет потеряли, если честно, целям. Но больше сотни, больше сотни. Характер целей очень разный: от живой силы до подвижной колонны», - рассказал командир батареи РСЗО «Ураган».

Подробно о том, как выжигает националистов самоходная установка «Малка», а также о наступлении на марьинском направлении - в репортаже Игоря Лапика.

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