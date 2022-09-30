Непрерывная зона перехвата: кадры работы «Панциря-С1» ЗВО в ходе спецоперации

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В ходе специальной военной операции расчеты самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» продолжают обеспечивать защиту подразделений Вооруженных сил Российской Федерации от средств воздушного нападения, таких как беспилотные летательные аппараты (БпЛА), ракеты и боеприпасы к системам залпового огня.

Зенитный комплекс «Панцирь» выдвигается на боевое дежурство. В случае необходимости он может даже не останавливаться, вести прицельную стрельбу на ходу, эффективно прикрывая, например, движение колонн военной техники. Радиолокационная система устанавливает невидимый панцирь высотой 15 и радиусом 20 километров. Комплекс способен определять и сопровождать десятки целей.

На вооружении 12 зенитных управляемых ракет и два спаренных зенитных автомата, гарантирующих шквал огня - пять тысяч выстрелов в минуту. Комплекс создавался для защиты военных и промышленных объектов.

Эти задачи дивизионы «Панцирей» Западного военного округа выполняют и в зоне проведения специальной операции. В ходе несения круглосуточного боевого дежурства по защите воздушного пространства расчеты ЗРПК «Панцирь» ЗВО обнаружили в небе и уничтожили очередную воздушную цель ВСУ.

Беспилотный летательный аппарат противника был обнаружен своевременно, что позволило расчетам сработать максимально оперативно. Расчеты в составе батареи умело осуществили захват и сопровождение воздушной цели типа БпЛА, а также создали непрерывную зону перехвата воздушной цели. По команде командира был сделан боевой пуск ракетой, которая успешно поразила цель.

Зенитчики во время боевого дежурства продолжают уничтожать беспилотные летательные аппараты, находящиеся на вооружении ВСУ и ведущие разведку над позициями российских войск.

Системы обнаружения современных зенитных комплексов позволяют оператором вычислять в небе как крупные движущиеся объекты, такие как крылатые и баллистические ракеты, вертолеты, самолеты или снаряды РСЗО советского и западного образца, так и совсем небольшие. Такие, например, как бытовые дроны, размером 30 на 30 сантиметров, которые разведка ВСУ часто использует для разведки местности, и в качестве камикадзе.

Этому расчету приходилось работать и по беспилотникам и по «Точке-У». Ракета летит со сверхвысокой скоростью - на реакцию считанные секунды. Приспособились не только к целям, но и к тактике противника: нанесению первого - отвлекающего удара.

«Панцирь», кроме прочего, оснащен тепловизором, поэтому зенитчики могут увидеть, прикреплен ли к пластиковым корпусам этих летательных аппаратов заряд взрывчатки с поражающими элементами или нет. Интенсивность работы расчетов комплексов предельная. Каждую смену они определяют в небе несколько целей. В случае, если они входят в зону поражения «Панцирей», их незамедлительно уничтожают.

Результативность работы ЗРПК стопроцентная. Поэтому за установками идет настоящая охота. Украинская разведка всеми возможными способами, в том числе при помощи дронов и провокаторов, пытается вычислить позиции «Панцирей». В результате расчеты установок меняют их место дислокации несколько раз за смену.

Расчеты сменяют друг друга, но «Панцири» круглосуточно контролируют и не только небо. Если необходимо, они могут уничтожить и наземные цели: как пехоту, так и бронетехнику противника. Военнослужащие ПВО делают свою работу четко, слаженно и профессионально, ведь понимают - от них зависят жизни бойцов на линии соприкосновения.​