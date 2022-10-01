Офицеры России - пример мужества и отваги: в МО рассказали о подвигах военных в зоне СВО

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Подполковник Муродали Тоиров, командир отдельного танкового батальона

В ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик подполковник Муродали Тоиров командовал танковым батальоном. В составе батальонно-тактической группы, выполняя задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов, батальону подполковника Тоирова было поручено не допустить прибытия подкрепления со стороны боевиков.

Применяя свой опыт, подполковник Тоиров организовал блокирование населенного пункта со стороны, откуда наиболее вероятно могло наступать подкрепление противника. Стремясь удержать населенный пункт под своим контролем, украинские националисты бросили в бой подкрепление, поддерживая его огнем артиллерии.

В ходе наступления противника, находясь на командном пункте, подполковник Тоиров руководил обороной позиций и, несмотря на атаки превосходящих сил боевиков, успешно выполнял задачу. На подступах к оборонительным рубежам подполковник организовал танковую карусель, чем сковал наступление украинских националистов.

В результате очередного артиллерийского залпа со стороны украинских радикалов Муродали Тоиров получил тяжелое ранение ноги от разорвавшегося рядом артиллерийского снаряда. Несмотря на тяжелое ранение, он самостоятельно выбрался из-под огня боевиков, оказал себе медицинскую помощь и продолжил руководить действиями батальона.

По итогам ожесточенного боя, батальоном Муродали Тоирова было уничтожено пять танков, а также большое количество живой силы врага. Противник вынужден был прекратить попытки прорыва обороны и отступить.