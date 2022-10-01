Офицеры России - пример мужества и отваги: в МО рассказали о подвигах военных в зоне СВО
Российские офицеры, выполняющие свой служебный долг в зоне спецоперации, демонстрируют блестящие военные знания и высокую воинскую выучку.
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Фото: Минобороны России
Министерство обороны России продолжает рассказывать о подвигах героев специальной военной операции, мужественно сражающихся на Украине.
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Подполковник Муродали Тоиров, командир отдельного танкового батальона
В ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик подполковник Муродали Тоиров командовал танковым батальоном. В составе батальонно-тактической группы, выполняя задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов, батальону подполковника Тоирова было поручено не допустить прибытия подкрепления со стороны боевиков.
Применяя свой опыт, подполковник Тоиров организовал блокирование населенного пункта со стороны, откуда наиболее вероятно могло наступать подкрепление противника. Стремясь удержать населенный пункт под своим контролем, украинские националисты бросили в бой подкрепление, поддерживая его огнем артиллерии.
В ходе наступления противника, находясь на командном пункте, подполковник Тоиров руководил обороной позиций и, несмотря на атаки превосходящих сил боевиков, успешно выполнял задачу. На подступах к оборонительным рубежам подполковник организовал танковую карусель, чем сковал наступление украинских националистов.
В результате очередного артиллерийского залпа со стороны украинских радикалов Муродали Тоиров получил тяжелое ранение ноги от разорвавшегося рядом артиллерийского снаряда. Несмотря на тяжелое ранение, он самостоятельно выбрался из-под огня боевиков, оказал себе медицинскую помощь и продолжил руководить действиями батальона.
По итогам ожесточенного боя, батальоном Муродали Тоирова было уничтожено пять танков, а также большое количество живой силы врага. Противник вынужден был прекратить попытки прорыва обороны и отступить.
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Гвардии старший лейтенант Ахлиддин Тоиров, командир танковой роты
Танковая рота под командованием гвардии старшего лейтенанта Ахлиддина Тоирова выполняла задачи по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов. В составе батальонно-тактической группы, рота гвардии старшего лейтенанта Тоирова вела наступление с западных окраин населенного пункта.
Действуя в составе танкового экипажа, во время боя Ахлиддин нанес огневое поражение объектам противника и прорвал его оборонительный рубеж, после чего продолжил развивать наступление. Дождавшись подкрепления, националисты, предприняли попытку вернуть утраченные позиции под свой контроль.
Быстро оценив складывающуюся ситуацию и опережая замысел противника, гвардии старший лейтенант Тоиров сковал действия боевиков, управляя огнем танков своих подчиненных. Сдерживая атаки вооруженных радикалов, танк, в котором он находился, был атакован переносным противотанковым ракетным комплексом «Джавелин», в результате чего российский офицер потерял зрение на правом глазу, однако из боя не вышел.
Несмотря на тяжелое ранение, гвардии старший лейтенант Ахлиддин Тоиров выбрался из горящего танка, оказал себе медицинскую помощь и продолжил руководить действиями роты и только после выполнения боевой задачи был эвакуирован в медицинский батальон.
Мужественные и героические действия гвардии старшего лейтенанта Тоирова в сочетании с его высокой подготовленностью создали условия для освобождения населенного пункта от вооруженных формирований украинских радикалов.
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Капитан Юрий Шуваев, заме ститель командира гаубичного артиллерийского дивизиона
Во время боя в заданном районе, капитан Юрий Шуваев организовал управление огнем артиллерии с применением беспилотных летательных аппаратов.
В бою Юрий лично осуществлял корректировку огня из различных артиллерийских систем по позициям националистов, тем самым обеспечил безопасное продвижение наших войск на тактическом направлении. При ведении воздушной разведки Юрием Шуваевым была обнаружена огневая вражеская позиция взвода реактивных систем залпового огня «Град».
Уверенные действия и высокий профессионализм Юрия позволили своевременно и эффективно провести корректировку артиллерийского огня и уничтожить позицию РСЗО, обеспечив огневое превосходство российской артиллерии и беспрепятственное продвижение войск ВС РФ. По итогам боестолкновения украинские националисты потеряли четыре боевые машины и до 30 человек личного состава.
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Старший лейтенант Иннокентий Евсюков, командир взвода
Группа российских военнослужащих под руководством старшего лейтенанта Иннокентия Евсюкова выполняла задачу по сбору информации об объектах противника и корректировке огня российской артиллерии.
Во время выполнения задачи группой Иннокентия было обнаружено вооруженное формирование украинских националистов. Старший лейтенант Евсюков мгновенно оценив ситуацию и используя условия местности, вместе с подчиненными, занял выгодные позиции и вступил в бой с националистами. Во время него противник, понеся потери, был вынужден отступить.
После того как группа Иннокентия пресекла деятельность противника в зоне ответственности, военнослужащие вскрыли позиции объектов противника. Они оперативно передали координаты на командный пункт, на основании которых прицельным огнем артиллерии обнаруженные объекты были уничтожены.
Благодаря смелым действиям старшего лейтенанта Евсюкова были уничтожены передовые отряды готовившего наступление противника. Дальнейшая атака была сорвана, а обороняющиеся подразделения перегруппировались на новых позициях.
Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.
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