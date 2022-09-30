Глава Запорожья: новые регионы РФ войдут в особый федеральный округ

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Четыре новых региона России: ЛНР, ДНР, Херсонская область и Запорожье - могут войти в состав особого федерального округа. Заявление о предстоящих изменениях в административно-территориальном делении России сделал глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

«Мы пообщались, обсудили, как это будет, будет создаваться новый федеральный округ, его название и все остальные моменты сейчас еще обсуждаются», - рассказал глава Запорожья.

Напомним, что сегодня президент России Владимир Путин на церемонии подписания документов о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской областей в состав России заявил, что «люди, живущие в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами».