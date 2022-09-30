Генштаб: поджоги военкоматов расцениваются как теракты

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Генштаб ВС России расценивает как акты терроризма поджоги военкоматов, поджигателям грозит до 15 лет колонии. Заявление об уголовной ответственности за нападения на военные комиссариаты сделал заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

«К сожалению, такие случаи не единичны. Граждане под влиянием негативных эмоций совершают противоправные действия как в отношении отдельных сотрудников военных комиссариатов, а также военных комиссариатов в целом», - отметил Цимлянский.

Контр-адмирал напомнил, что военное ведомство ранее сталкивалось с экстремистскими выходками, в частности, во время весеннего призыва 2022 года.

«Весенний призыв был проведен в условиях экстремистских действий отдельных граждан, в том числе телефонного терроризма, поджогов зданий военных комиссариатов, запугивания призывников и их родителей путем фейковых сообщений в СМИ», - рассказал Цимлянский.

Представитель Генштаба подчеркнул незаконный и уголовно-наказуемый характер действий злоумышленников.

«Напомню, что эти действия расцениваются как террористические акты или как публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с привлечением к уголовной ответственности и наказанием в виде лишения свободы на срок до 15 лет», - резюмировал Цимлянский.

Ранее президент России Владимир Путин просил генерального прокурора обратить внимание на нарушения при проведении частичной мобилизации.