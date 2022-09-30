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В Москве состоялось гашение почтовой марки с портретом начальника Тыла Советской армии Андрея Хрулева

18:15 30.09.2022
В торжествах участвовал замминистра обороны РФ Михаил Мизинцев.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Москве состоялась церемония гашения почтовой марки с портретом знаменитого генерала - начальника Тыла Советской армии Андрея Хрулева. В торжествах участвовал замминистра обороны РФ Михаил Мизинцев. Сегодня Хрулеву исполняется 130 лет. Новая почтовая карточка уже поступила в обращение. Ее тираж - 5 500 экземпляров.

«Сегодняшнее событие - это есть наша с вами дань уважения традициям, дань уважения к тем заслугам старшего поколения, которое верой и правдой служили Отечеству, храбро и мужественно его защищали, делали все от них зависящее, чтобы Родина в военной составляющей была представлена, как никогда, до высочайшего уровня», - сказал Мизинцев.

Ранее мы писали об открытии в подмосковном парке «Патриот» выставки, посвященной 130-летию со дня рождения Хрулева. На ней был представлен его биографический портрет, документы, подписанные Андреем Васильевичем, его парадный китель с наградами.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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