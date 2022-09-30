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Глава ЦБ Набиуллина попала под санкции США

Ирина Елагина
18:29 30.09.2022
Эльвира Набиуллина вошла в черный список Минфина США.
Глава ЦБ Набиуллина попала под санкции США
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
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Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина попала под санкции США. Также в черный список Минфина США включили вице-премьера РФ Александра Новака и первого заместителя главы ЦБ РФ Ольгу Скоробогатову. Заявление об этом распространил Минфин США.

Вашингтон мотивировал свое решение в отношении Набиуллиной ее работой по защите российской экономики от западных санкций.

«Набиуллина курирует усилия по защите Кремля от западных санкций», - процитировало заявление Минфина ТАСС.

Ограничительные меры в отношении Скоробогатовой продиктованы тем, что «она курирует национальную платежную систему "Мир" и деятельность ЦБ РФ на российском и зарубежных финансовых рынках».

Напомним, что ранее западные аналитики назвали действия Набиуллиной по укреплению рубля одной из причин устойчивости российской экономики на фоне западных санкций.

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