Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ контрактникам-иностранцам

Для этого им надо минимум полгода участвовать в боевых действиях или получить увечье или травму, не позволяющую продолжить службу. С таким же заявлением могут обратить их супруги, дети и родители.

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Граждане иностранных государств, подписавшие контракты на службу в российской армии, смогут получать гражданство России в упрощенном порядке. Ранее такой закон Совет Федерации одобрил на заседании 21 сентября.

Для получения гражданства РФ иностранцам необходимо полгода участвовать в боевых действиях или получить увечье или травму, не позволяющую продолжить службу. С таким же заявлением могут обратить их супруги, дети и родители.

Ранее 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором объявил о проведении в стране частичной мобилизации.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов