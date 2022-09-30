Путин заявил, что РФ будет защищать свою землю всеми имеющимися способами

Президент также призвал официальный Киев прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.

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Россия сделает все, чтобы защитить свои территории и обеспечить безопасность проживающим там людям, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами и сделаем все, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей. В этом великая освободительная миссия нашего народа», - сказал он, выступая в Георгиевском зале Кремля.

Путин также призвал официальный Киев прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.