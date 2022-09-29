Из СВД и гранатометов: мобилизованные мотострелки отработали ведение боя на полигоне под Мурманском

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В Мурманской области в Печенгском округе прошли практические занятия по огневой подготовке с военнослужащими, прибывшими в части армейского корпуса Северного флота для прохождения военной службы по контракту.

Мотострелки изучили особенности ведения боевых действий в условиях современного боя с учетом опыта проведения спецоперации России на Украине. Занятия проводят боевые офицеры - ветераны боевых действий и участники специальной военной операции.

Прибывшие отработали ведение огня из стрелкового оружия, в том числе гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок Драгунова по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника.

Военнослужащие вели огонь из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и автоматического гранатомета АГС-17 со сменой огневых позиций по мишеням на расстоянии от 200 до 1500 метров.

В ходе огневой подготовки подразделения снайперов отработали тактику уничтожения одиночных и групповых целей условного противника из снайперских винтовок СВД.

При проведении занятий на полигонах особое внимание уделили вопросам разведки целей и определения дальности до них, ведению прицельного огня в различных условиях и корректировке огня с применением приборов наблюдения и прицеливания.

Данные тренировки развивают у военнослужащих самостоятельность в решении боевых задач, учат тактически грамотно думать, быстро и хорошо ориентироваться на местности как днем, так и ночью, в различных погодных условиях, быстро, ловко и скрытно передвигаться на местности.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов