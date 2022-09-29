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Отдать последнее: как военная помощь Украине истощает Европу и США

Константин Коковешников
Анастасия Бобылева
06:46 29.09.2022
Некоторые страны Европы стали менее активными в обеспечении Украины военными ресурсами, и США взяли дело в свои руки. Однако в Соединенных Штатах все не так гладко.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: defense.gov
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Пентагон накануне внезапно сообщил о принятии нового пакета военной помощи Украине. Сейчас стали известны детали - в него войдут 18 установок РСЗО HIMARS, полторы сотни внедорожников, а еще радары. И все это на фоне нарастающего недовольства США европейскими союзниками.

В Брюсселе вскоре должны встретиться представители сразу пятидесяти стран по поставкам оружия Киеву. Главная тема - поставка ракетных систем с дальним радиусом действия - до 300 км, средств ПВО и бронетанковой техники.

Яблоком раздора стал вопрос о поставках немецких «Гепардов». Они, хотя и стоят на вооружении сразу в нескольких странах НАТО - в Испании, Нидерландах, Греции и Турции, а также Финляндии (кандидат на вступление в НАТО), не могут быть переданы без согласия Берлина, который пока его не дал.

США экстренно принимают новый пакет военной помощи Украине на общую сумму более миллиарда долларов. О нем стало известно всего через пару часов после завершения референдумов в республиках Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областях. При этом в Вашингтоне заявили, что не против использования американского оружия для нанесения ударов по регионам, которые после референдумов могут войти в состав России.

При этом США уже не скрывают разочарования слишком малым размером европейской помощи. По итогам встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил за принятие новой декларации Евросоюз-НАТО.

До этого он заявил о необходимости как можно скорее пополнить запасы оружия, хотя даже в самих США ежегодного производства снарядов для 155-миллиметровых гаубиц хватает лишь на две недели интенсивных боев на Украине.

Подробнее о ситуации расскажет в своем сюжете корреспондент «Звезды» Константин Коковешников.

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