Режим ограничения полетов в 11 аэропортах России продлен до 10 сентября

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Режим ограничений полетов в 11 аэропортов юга и центральной части Российской Федерации продлен до 10 сентября. Об этом заявили в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 10 сентября 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», - заявили в ведомстве.

В Росавиации порекомендовали российским авиакомпаниям организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.