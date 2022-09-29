Марш Мендельсона и строевой марш: РФ переживает свадебный бум мобилизованных

Многие из них узнали о свадьбе за день до нее. Кто-то из мобилизованных уже не одно десятилетие имеет семью, но только сейчас получилось узаконить отношения.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

За день до свадьбы Маргарита узнала, что выходит замуж. В белом платье она была на выпускном в университете и этот наряд в гардеробе оказался как нельзя кстати. Да и новое платье просто не успела бы выбрать: ее молодого человека Сергея мобилизовали и новоявленный жених приехал на свадьбу прямо из воинской части.

«Все хотели погулять на нашей свадьбе. Потому что давно уже задавали этот вопрос все родственники», - сообщил мобилизованный Сергей.

Кроме Сергея и Маргариты поженились еще шесть пар. Министерство обороны РФ и администрация Белгородской области, в которой призываются мужчины, посодействовали - и за пару дней организовали церемонию бракосочетания.

«Сразу образовалось у нас семь семей военнослужащих. После этого мероприятия им будут предоставлены сутки отдыха. А дальше они вернутся в свои подразделения и продолжат планомерную подготовку», - доложил представитель Западного военного округа Иван.

Дмитрий тоже мобилизовался в Белгородской области. Из части сразу идет в ювелирный магазин - покупать обручальные кольца. Главное - не забыть размер кольца для невесты

Благо, что ювелирный магазин был рядом, и жених успел еще до приезда невесты. Его избранница Кристина заметно нервничает: примеряет кольцо на левую руку.

Юрий и Татьяна вместе почти 20 лет. Уже и детей, и внуков полон дом, но свадьбу так и не сыграли. Супруга шутит: «Дождалась».

«Если бы сейчас домой еще отдали его, еще лучше бы было», - сказала Татьяна.

Ее - теперь уже законный муж - отшутился: «Да мы скоро, мы туда и обратно». Эта свадьба для мобилизованных и их невест - безусловно, особенная, но экстренно вступить в брак можно всем, кто ждет повестку.

«Обычно сначала молодожены подают заявление, и не раньше, чем через месяц могут заключить брак и получить вот такое свидетельство. Но есть в законе пункты и об особых обстоятельствах. Под него как раз попадает и мобилизация. Так что люди могут прийти в ЗАГС и выйти оттуда уже мужем и женой», - отметил корреспондент Алексей Алексеев.

В одном только Белгороде за четыре дня экстренно зарегистрировали 500 пар. ЗАГСы работают даже по понедельникам, традиционно считавшимся выходным у этих организаций. Настоящий свадебный бум.

«Обязательно должны прийти супруги вдвоем. Они обязательно должны подать заявление на регистрацию брака. Они должны определиться, чью фамилию они будут носить», - пояснила начальник ЗАГС Белгородской области Татьяна Слюсоренко.

Молодоженов приглашают оставить подпись. Они одевают друг другу обручальные кольца и звучит заветное «Объявляю вас мужем и женой».

«Мы давно этого хотели и сбылось. Мы верим, что все будет хорошо. Мы все переживем. Он вернется и все будет замечательно», - поделились мыслями молодожены.

Теперь стало на семь семей больше. И пусть вместо медового месяца у них только один день, но они еще успеют наверстать упущенное.