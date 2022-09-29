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В Херсонской области заявили, что Украина де-факто перестала существовать

Алиса Краузе
05:17 29.09.2022
Замглавы администрации Херсонской области заметил, что до вхождения региона в состав РФ остаются лишь десятки часов.
В Херсонской области заявили, что Украина де-факто перестала существовать
© Фото: РИА Новости
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В настоящий момент Херсонская область входит в состав Российской Федерации в качестве одного из ее субъектов. Это означает конец существования нынешней Украины. Такое мнение высказал заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Он отметил, что до объединения с РФ остались лишь десятки часов. После этого область будет активно развиваться, как это произошло с Крымом, за годы превратившимся в жемчужину страны.

«Что будет с Украиной? Украина де-факто уже перестала существовать», - цитирует Стремоусова ТАСС.

Деятель заметил, что с исчезновением Украины по сути прекратит свою жизнь проект Соединенных Штатов, проглотивший невероятное количество финансовых вложений. По его словам, уже очень скоро развалится как сама страна, так и те, кто ее создавал.

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