В Херсонской области заявили, что Украина де-факто перестала существовать
В настоящий момент Херсонская область входит в состав Российской Федерации в качестве одного из ее субъектов. Это означает конец существования нынешней Украины. Такое мнение высказал заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Он отметил, что до объединения с РФ остались лишь десятки часов. После этого область будет активно развиваться, как это произошло с Крымом, за годы превратившимся в жемчужину страны.
«Что будет с Украиной? Украина де-факто уже перестала существовать», - цитирует Стремоусова ТАСС.
Деятель заметил, что с исчезновением Украины по сути прекратит свою жизнь проект Соединенных Штатов, проглотивший невероятное количество финансовых вложений. По его словам, уже очень скоро развалится как сама страна, так и те, кто ее создавал.