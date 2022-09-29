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«Все заряжены»: мобилизованные рассказали об атмосфере на сборных пунктах

Роман Закурдаев
Алиса Краузе
03:44 29.09.2022
«Звезда» понаблюдала, как семьи провожают мобилизованных бойцов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Улыбки, объятия, поддержка родных и близких - так провожают мобилизованных военнослужащих на Урале.

«Кто-то должен Родину защищать, чтобы в этой стране жилось спокойно», - высказался один из мужчин.

Попадая на сборные пункты, многие мобилизованные признаются: сначала было волнительно, но сменили привычную гражданскую одежду на военную форму и вернулась уверенность.

«У нас очень позитивная обстановка в нашем расположении, в принципе у ребят в целом. Никто панику не наводит, все заряжены», - рассказал мобилизованный военнослужащий Владислав Казарцев.

В приграничной с Украиной Белгородской области в военные комиссариаты многие съезжаются самостоятельно, не дожидаясь повестки. И семьи полностью поддерживают бойцов, отправляющихся на передовую.

«Конечно, поддерживаю. Потому что я растила мужиков, а не, извините за выражение… Он же мужчина. Зовет Родина - значит надо», - заметила мать одного из мобилизованных Мария.

Ранее в российском правительстве уточнили, что предельный возраст призыва для рядового и сержантского состава составляет 50 лет, для младших офицеров - 60, а для старших офицерских чинов - 65 лет. При этом, в первую очередь мобилизации подлежат более молодые резервисты.

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