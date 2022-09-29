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На боеприпасах тут не экономят: как готовят мобилизованных бойцов в регионах РФ

Роман Закурдаев
Алиса Краузе
02:13 29.09.2022
Курс подготовки для бойцов выбирают исключительно по военно-учетным специальностям.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На боеприпасах тут не экономят. Упражнения контрольных стрельб в Ленобласти выполняют по несколько раз в день. На месте ведется и работа над ошибками. Понятно, что в «десятку» бьют еще не все мобилизованные бойцы, но незакрытых мишеней на полигоне почти не осталось.

«Да я два года назад только срочку отслужил. Там получалось и здесь получается», - отметил мобилизованный военнослужащий Антон Ефимов.

Метание гранат, рядом армейская тактическая стрельба, минно-взрывное дело и подготовка будущих снайперов. Небольшими группами мобилизованные военнослужащие переходят от одного упражнения к другому.

Еще один элемент тактической подготовки - передвижение по полю боя. Передний край, где находится условный противник, закрыли дымовой завесой. Перебежками бойцы продвигаются, прикрывая друг друга и используя естественные преграды в качестве укрытий.

Пока в Хабаровском крае на одном из полигонов отрабатывают боевую стрельбу из пулемета Калашникова, наводчики-операторы осваивают вооружение боевых машин пехоты.

«Готовлюсь, учат всему. Все знают, что я ушел не просто так, а защищать их и свою землю. Поддержка есть», - рассказал мобилизованный боец Сергей.

Курсы общевойсковой подготовки сейчас проходят во всех военных округах. На Сахалине в одном ряду с мобилизованными из запаса - добровольцы. Один из них, с позывным «Зевс», всего пару месяцев как после службы в армии и вот вновь вернулся в вооруженные силы.  

«Я пришел сюда по большей части из-за своих морально-этических принципов. Если мы воюем друг за друга, держимся друг друга, значит мы воюем за собственный дом», - заявил доброволец.

В таких учебных центрах Минобороны, как в Ростовской области, идет ежедневное пополнение. Курс подготовки для бойцов выбирают исключительно по военно-учетным специальностям.

Вереница армейских грузовиков и в окрестностях Владивостока. Кажется, боевое слаживание проходит прямо в пути.

«Мы как одна семья. Большинство из разных регионов, но мы все братья здесь», - поделился один из мобилизованных.

Возвращение в вооруженные силы в Приморском крае началось весьма эффектно - с погрузки на большой десантный корабль Тихоокеанского флота. Морской гигант медленно покидает бухту и берет курс на учебный полигон.

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