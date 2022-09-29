«Мужиком родился, значит нужно»: боец из Ленобласти рассказал о своей мобилизации

Военнослужащий из Ленобласти рассказал, как его мобилизовали.

© Фото: Минобороны России

Пока бойцы на фронтах спецоперации сражаются с украинскими вооруженными силами, отстаивая освобожденные территории, по всей России продолжается частичная мобилизация граждан.

Призванные из резерва военнослужащие вооружаются, чтобы помочь своим товарищам на передовой. В первую очередь их направляют на подготовку, чтобы вспомнить навыки, полученные в ходе службы.

Один из проходящих подготовку военнослужащих, Иван, рассказал, как он узнал, что находится в числе мобилизованных.

«На работу пришла повестка. Позвонили из отдела кадров, сказали: подойдите, надо расписаться. Я пришел, расписался - и все. И через пару дней пришел в военкомат», - описал он.

Отправиться на поля специальной военной операции молодой боец считает своим долгом.

«Понимаю - нужно. Мужиком родился, значит нужно», - заявил Иван.

С остальными ребятами отношения у него сложились хорошие. Как рассказывает военнослужащий, коллектив сложился из бойцов, мобилизованных из одного города: все друг друга понимают и проблем не испытывают.