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В ДНР конфисковали имущество украинских олигархов

Алиса Краузе
23:33 29.09.2022
Власти ДНР изъяли имущество более 140 украинцев, включая олигархов.
В ДНР конфисковали имущество украинских олигархов
© Фото: Michael Matthey dpa Globallookpress
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Недвижимость, принадлежващая бизнесменам  Сергею Курченко и Ринату Ахметову, вместе с недвижимым имуществом 140 других украинских граждан и двух компаний, будет конфискована в пользу Донецкой Народной Республики. Такое решение принял глава ДНР Денис Пушилин.

Соответствующее постановление было подписано им 29 сентября. Его действием владельцы лишаются права собственности, а их недвижимость превращается в государственную собственность. Информация об этом доступна на официальном сайте Пушилина.

В числе лиц, оставшихся без имущества на территории ДНР, оказался лидер украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Бойко, бывший генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка и экс-глава Компартии страны Петр Симоненко. Компенсаций за изъятие собственности со стороны властей республики не предполагается.

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