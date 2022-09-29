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Новый АК-12 и управление квадрокоптерами: чему учат мобилизованных

Алексей Кошкин
Ирина Елагина
22:47 29.09.2022
Оказание медпомощи, снайперская стрельба, приемы самообороны и рукопашного боя с новым автоматом АК-12 - призванные резервисты проходят спецподготовку.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На полигоне Рязанского воздушно-десантного командного училища проходит подготовка призванных резервистов.  В Минобороны разъяснили, что подразделения, укомплектованные мобилизованными, возьмут под контроль и обеспечат оборону освобожденных в ходе специальной операции территорий. Кроме того, их задействуют в составе резерва и усиления. Но прежде чем встать в строй, всем предстоит пройти  курс боевой подготовки на полигонах.

Солдаты, призванные из запаса, получили новое обмундирование, автоматы и все что необходимо на передовой. На занятии они выдвигаются на позиции, где изучают все: от оказания медицинской помощи до разнокалиберного вооружения и даже единоборств на полигоне ВДВ.

Подготовка мобилизованных на полигоне Рязанского воздушно-десантного командного училища идет по самым разным направлениям. От снайперской стрельбы до приемов самообороны и рукопашного боя. Учатся приемам рукопашного боя с новым автоматом АК-12.

Наш корреспондент пообщался с одним из мобилизованных:

«- Вы служили в ВДД?

- Так точно!

- Давно?

- 2013-2014-й.

- Как вам новый автомат?

- Хорошо, просто. Лучшее оружие!»

Ход занятий на полигоне ВДВ проинспектировал заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров. Он лично обошел все многочисленные точки, где на практике обучаются солдаты призванные из запаса. Замминистра даже сам преподал урок обращения с автоматом резервисту и рекомендовал «подгонять его под себя, чтобы было удобнее».

Преподают здесь даже тактическую стрельбу. Еще один вопрос, о котором расспрашивает командиров и самих призванных Юнус-Бек Евкуров - форма и экипировка. Все прибывшие обеспечиваются несколькими комплектами обмундирования.

«Получают каски кевларовые, она удобная, хорошая, держит осколки, хорошая каска. Получают бронежилет, фонарик, батарейки и все что необходимо. Получают здесь разгрузку», - рассказал Юнус-Бек Евкуров.

Один из мобилизованных резервистов - Денис, 11 лет назад служил в мотострелковых войсках и сейчас в 30 лет снова отправился на службу из военкомата по первому приказу. Денис ответил на несколько вопросов нашего журналиста:

«- Давно здесь находитесь?

- Четвертый день.

- Руки помнят? Вижу, вы собираете магазин.

- Помнят. Но отвыкли, надо чуть потренироваться.

- Как настрой? Что думаете?

- Да, настрой что. Пойдем. Надо ребятам помочь».

Подготовку в учебном центре Рязанского училища ВДВ призываемые из запаса будут проходить постоянно.

«Все подзабыл, конечно. Но мышцы вспомнят, голова вспомнит», - комментирует тренировочные занятия один из мобилизованных.

Не только вспомнят, но и получат все необходимые навыки обороны и ведения боя. В том числе и совсем новые, как, например, использование современных средств связи и даже управление квадрокоптерами.

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