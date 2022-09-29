Новый АК-12 и управление квадрокоптерами: чему учат мобилизованных
На полигоне Рязанского воздушно-десантного командного училища проходит подготовка призванных резервистов. В Минобороны разъяснили, что подразделения, укомплектованные мобилизованными, возьмут под контроль и обеспечат оборону освобожденных в ходе специальной операции территорий. Кроме того, их задействуют в составе резерва и усиления. Но прежде чем встать в строй, всем предстоит пройти курс боевой подготовки на полигонах.
Солдаты, призванные из запаса, получили новое обмундирование, автоматы и все что необходимо на передовой. На занятии они выдвигаются на позиции, где изучают все: от оказания медицинской помощи до разнокалиберного вооружения и даже единоборств на полигоне ВДВ.
Подготовка мобилизованных на полигоне Рязанского воздушно-десантного командного училища идет по самым разным направлениям. От снайперской стрельбы до приемов самообороны и рукопашного боя. Учатся приемам рукопашного боя с новым автоматом АК-12.
Наш корреспондент пообщался с одним из мобилизованных:
«- Вы служили в ВДД?
- Так точно!
- Давно?
- 2013-2014-й.
- Как вам новый автомат?
- Хорошо, просто. Лучшее оружие!»
Ход занятий на полигоне ВДВ проинспектировал заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров. Он лично обошел все многочисленные точки, где на практике обучаются солдаты призванные из запаса. Замминистра даже сам преподал урок обращения с автоматом резервисту и рекомендовал «подгонять его под себя, чтобы было удобнее».
Преподают здесь даже тактическую стрельбу. Еще один вопрос, о котором расспрашивает командиров и самих призванных Юнус-Бек Евкуров - форма и экипировка. Все прибывшие обеспечиваются несколькими комплектами обмундирования.
«Получают каски кевларовые, она удобная, хорошая, держит осколки, хорошая каска. Получают бронежилет, фонарик, батарейки и все что необходимо. Получают здесь разгрузку», - рассказал Юнус-Бек Евкуров.
Один из мобилизованных резервистов - Денис, 11 лет назад служил в мотострелковых войсках и сейчас в 30 лет снова отправился на службу из военкомата по первому приказу. Денис ответил на несколько вопросов нашего журналиста:
«- Давно здесь находитесь?
- Четвертый день.
- Руки помнят? Вижу, вы собираете магазин.
- Помнят. Но отвыкли, надо чуть потренироваться.
- Как настрой? Что думаете?
- Да, настрой что. Пойдем. Надо ребятам помочь».
Подготовку в учебном центре Рязанского училища ВДВ призываемые из запаса будут проходить постоянно.
«Все подзабыл, конечно. Но мышцы вспомнят, голова вспомнит», - комментирует тренировочные занятия один из мобилизованных.
Не только вспомнят, но и получат все необходимые навыки обороны и ведения боя. В том числе и совсем новые, как, например, использование современных средств связи и даже управление квадрокоптерами.