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Сенатор Бибикова заявила о повышении пенсий на тысячу рублей с 1 января

Ирина Елагина
16:42 29.09.2022
Сенатор рассказала, что повышение пенсий заложено в проект федерального бюджета на 2023 год.
Сенатор Бибикова заявила о повышении пенсий на тысячу рублей с 1 января
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
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Индексацию пенсий в России планируется провести с 1 января 2023 года. Финансирование повышения пенсионных выплат заложено в проект федерального бюджета на будущий год. Об этом заместитель главы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова заявила в видеоинтервью «Парламентской газете».

По словам сенатора, речь идет о повышении пенсии в среднем на тысячу рублей.

«Самое главное, чтобы повышение, индексация пенсий с 1 января 2023 года была не менее 1 тысячи рублей в среднем», - отметила сенатор.

Кроме того, Елена Бибикова напомнила, что с 1 января 2023 года предусмотрена также индексация пенсий военнослужащим и бывшим сотрудникам силовых ведомств.

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