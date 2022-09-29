Хуснуллин заявил, что ЛНР и ДНР восстановят за два-три года

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Активизация работы по восстановлению разрушенной инфраструктуры и объектов в ЛНР и ДНР стала первой темой на заседании штаба Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. Он озвучил сроки и условия скорейшего завершения ремонтно-восстановительных работ: при двукратном увеличении количества строителей вернуть прежний облик разрушенным населенным пунктам реально через два-три года.

«Сегодня в работе порядка двух тысяч объектов, из которых по 200 и более мы сдаем каждую неделю. Но объем работ настолько велик, что 32 тысяч строителей нам не хватает. Считаю, что нужно нарастить количество задействованных строителей до 50-60 тысяч человек, тогда за два-три года мы восстановим эти регионы», - отметил Хуснуллин.

В качестве примера Хуснуллин привел Московскую область, которая уже готова привлечь к работам в Мариуполе дополнительных строителей. Вице-премьер просил глав всех субъектов Федерации «также изыскать возможность и направить специалистов для строительства на освобожденных территориях».