МО РФ: ВКС уничтожили до 80 наемников «Иностранного легиона» в ДНР
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
ВКС России уничтожили до 80 боевиков «Иностранного легиона» в районе Николаевки ДНР, заявил на брифинге 29 сентября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Он также сообщил о серьезных потерях второго батальона 92-й мехбригады ВСУ в районе города Купянска в Харьковской области. В результате огневого поражения погибли более 70 украинских военнослужащих и уничтожены 14 единиц военной техники.