МО РФ: ВКС уничтожили до 80 наемников «Иностранного легиона» в ДНР

Он также сообщил о серьезных потерях второго батальона 92-й мехбригады ВСУ в районе города Купянска в Харьковской области. В результате огневого поражения погибли более 70 украинских военнослужащих и уничтожены 14 единиц военной техники.

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