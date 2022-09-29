Евкуров проверил подготовку призванных из запаса на полигоне в Рязанской области

Занятия на полигоне организованы с учетом опыта, полученного в САР и в ходе специальной военной операции.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров лично побывал на учебном полигоне ВДВ в Сельцах в Рязанской области и посмотрел, как проходит подготовка граждан, призванных из запаса.

Как уточняет Минобороны России, он проинспектировал практические занятия по огневой, тактической, медицинской подготовке, а также по использованию средств связи и вождению боевых машин. Он также проверил условия размещения военнослужащих и обеспечения их необходимой одеждой и обувью, снаряжением.

Особое внимание глава российского военного ведомства обратил на подготовку младшего командирского состава и специалистов по связи.

На учебном полигоне замминистра также заслушал доклады начальника штаба ВДВ Анатолия Концевого и начальника РВВДКУ Руслана Евкодимова об организации прохождения курса боевой подготовки по различным военно-учетным специальностям, а также проведения дальнейшего их боевого слаживания в составе подразделений.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов