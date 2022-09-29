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Evening Standard: самолеты столкнулись в британском аэропорту Хитроу

Алиса Краузе
01:20 29.09.2022
Два самолета столкнулись крыльями в лондонском аэропорту.
© Видео: @BrokeBritannia Twitter © Фото: Markus Mainka http imagebroker.com #search Globallookpress
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В столице Великобритании произошла авария на территории аэропорта Хитроу. Соответствующую информацию сообщает зарубежная пресса.

По имеющимся сведениям, два самолета столкнулись крыльями в процессе руления. Как известно на данный момент, в результате случившегося никто не пострадал.

© @BrokeBritannia Twitter

О происшествии в лондонской воздушной гавани сообщает Evening Standard со ссылкой на представителя Хитроу. В настоящее время на месте находятся экстренные службы.

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