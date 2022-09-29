В стране и мире Evening Standard: самолеты столкнулись в британском аэропорту Хитроу Алиса Краузе Два самолета столкнулись крыльями в лондонском аэропорту. © Видео: @BrokeBritannia Twitter © Фото: Markus Mainka http imagebroker.com #search Globallookpress Читайте нас на: В столице Великобритании произошла авария на территории аэропорта Хитроу. Соответствующую информацию сообщает зарубежная пресса. По имеющимся сведениям, два самолета столкнулись крыльями в процессе руления. Как известно на данный момент, в результате случившегося никто не пострадал. © @BrokeBritannia Twitter О происшествии в лондонской воздушной гавани сообщает Evening Standard со ссылкой на представителя Хитроу. В настоящее время на месте находятся экстренные службы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика