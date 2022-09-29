В стране и мире Володин опроверг свои слова о запрете выезда из РФ состоящих на воинском учете лиц Егор Левин Ранее глава Госдумы ошибочно заявил, что, согласно федеральному закону, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов. © Фото: Russian State Duma Press Service, Globallookpress Читайте нас на: Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин внес разъяснения в свои слова о запрете выезда из страны состоящих на воинском учете россиян. «После сегодняшней публикации поступило разъяснение от Минобороны России. Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется. В связи с чем передвижение граждан, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военных комиссариатов», - написал Володин в своем Telegram. Ранее он прокомментировал тему, ошибочно заявив, что, согласно 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», с момента объявления мобилизации состоящим на воинском учете воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика