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Володин опроверг свои слова о запрете выезда из РФ состоящих на воинском учете лиц

Егор Левин
11:53 29.09.2022
Ранее глава Госдумы ошибочно заявил, что, согласно федеральному закону, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов.
Володин опроверг свои слова о запрете выезда из РФ состоящих на воинском учете лиц
© Фото: Russian State Duma Press Service, Globallookpress
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин внес разъяснения в свои слова о запрете выезда из страны состоящих на воинском учете россиян.

«После сегодняшней публикации поступило разъяснение от Минобороны России. Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется. В связи с чем передвижение граждан, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военных комиссариатов», - написал Володин в своем Telegram.

Ранее он прокомментировал тему, ошибочно заявив, что, согласно 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», с момента объявления мобилизации состоящим на воинском учете воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов.

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