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Безумно громко и страшно: что известно об очередном обстреле ВСУ центра Донецка

Павел Кутаренко
Марина Крижановская
01:03 29.09.2022
Пострадала и гостиница, в которой живут журналисты и приехавшие на референдум наблюдатели. Она подверглась обстрелу, полностью разбиты все окна, поврежден фасад.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Ворошиловский - центральный - район Донецка снова подвергся обстрелу. Ранним утром, в пять часов, туда прилетело несколько снарядов калибра 155 миллиметров - образец стран НАТО.

«Это канавка от взрывателя. То есть снаряд воткнулся, разорвался. Видно по направлению повреждения дорожного покрытия, на асфальте. Предполагаю, что производился выстрел снарядом калибра 155 миллиметров предположительно из населенного пункта Орловка», - рассказал сотрудник СУ СК РФ.

Последствия прилетов таковы: гостиница, в которой живут журналисты и приехавшие на референдум наблюдатели, подверглась обстрелу. Были полностью разбиты все окна, поврежден фасад. Но чудом никто не пострадал, хотя она ночью была полна людей.

«Это было безумно громко и страшно. Нам казалось, что это прилетело в комнату. Очень страшный разрыв, прямо выворачивало все. Все в панике бежали по лестнице в убежище. Сидели и слышали, что еще прилетало. Конечно же, это не справедливо: здесь мирные, тут нет ни военного объекта, ничего», - сообщила журналист французского канала TF1 Елена Табах.

Одна из мирных жительниц поделилась, какое чудо ей помогло избежать смерти из-за обстрелов.

«Меня в момент прилета не было. Я ездила в Макеевку на референдум. Меня голосование спасло: если бы не референдум я бы здесь и осталась», - отметила пенсионерка.

Жители Донецка, живущие под постоянными обстрелами, уже привыкли поступать так, как жители блокадного Ленинграда. Они заклеивают окна крест-накрест, чтобы стекла не выбило взрывной волной.

В результате обстрелов Ворошиловского района Донецка пострадало здание гостиницы, школы и пять многоквартирных домов.

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