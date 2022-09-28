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От Калининграда до Камчатки: как провожают по всей России мобилизованных для участия в СВО

Россина Бодрова
Марина Крижановская
06:07 28.09.2022
Провожать мобилизованных и добровольцев приходят всей семьей, даже с маленькими детьми. Их ждут и верят, что они вернутся и непременно с победой.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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«Севастополь - гордость русских моряков» - с этим девизом крымчане провожают своих родных.

Это первая отправка мобилизованных Крымского полуострова. Более чем 600 военнослужащим предстоит курс боевой подготовки. Символично: все проходит на площади Нахимова, у мемориала героической обороны города во время Великой Отечественной войны.

«Мы молимся за них, любим. Мамы, бабушки, жены. Ждем их. Они наша гордость, наша защита», - рассказала одна крымчанка.

Также первые граждане уже отправлены на переподготовку и в Ставропольском крае. Крепкие и долгие объятия, совместные фото. Провожать приходят всей семьей, даже с самыми маленькими. Их берут на руки, чтобы не пропустить родных.

В Самарской области мобилизованные граждане прибыли в пункт приема личного состава. Всех прибывших обеспечивают зимним и летним комплектами военной формы, снаряжением и банковскими карточками.

Не менее горячо провожали своих близких и в Дагестане. В Калининградской области мобилизованные граждане и добровольцы продолжают прибывать в военные комиссариаты. Приоритет отдается гражданам, имеющим подходящие военно-учетные специальности. Среди тех, кто пришел без повестки, немало и офицеров запаса, имеющих боевой опыт. 

«Еще увидимся. Давайте, свидимся, нормально все будет! Мы все люди, которые уже отслужили срочную службу. Мы все готовы и не боимся ничего», - сказал военнослужащий запаса Евгений.

Подробно о том, какие решения на фоне объявленной частичной мобилизации по всей стране принимает Госдума, о том, какие законы, защищающие трудовые и финансовые права военнослужащих, уже приняты, - в репортаже Россины Бодровой.

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