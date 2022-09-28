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Отследят по камерам: раскрыт новый способ проверки автовладельцев с поддельной картой техосмотра

Андрей Лазарев
Анастасия Бобылева
06:47 28.09.2022
Раньше до и после прохождения техосмотра нужно было сфотографировать экспертов на фоне автомобиля, однако фотографии легко подделывали. Новый способ намного эффективнее.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Инспекторы ДПС начали по-новому вычислять автовладельцев с поддельными талонами техосмотра. Теперь они могут отслеживать по видео с камер, приезжала ли машина проверяться, или ее владелец просто купил карту дома.

Проверить состояние кузова и двигателя, осмотреть рулевые механизмы и фары, оценить изношенность деталей и качество шин - для специалистов пунктов технического осмотра автомобилей важна каждая мелочь. Ведь от этого зависит жизнь водителя.

Эксперты обязаны сфотографироваться на фоне автомобиля до и после осмотра, указать время  диагностики - для легковых это в среднем 30 минут, а также указать адрес станции ТО. Эти данные они вносят в диагностическую карту водителя, которые затем регистрируют в информационной системе техосмотра ГИБДД.

Но когда клиент просит, да к тому же еще и платит, некоторые компании готовы оформить ему диагностическую карту и без ТО. Автомобилист может даже не приезжать на станцию техобслуживания - документы умудряются оформить и без машины, и без владельца. Берут на себя и изготовление поддельных фотографий.

Чтобы разобраться действительно  ли водитель заезжал на станции ГИБДД начали использовать записи с камер видеонаблюдения на дорогах. По кадрам отслеживается весь маршрут автомобилиста - вплоть до станции техосмотра. Сверяются данные, что машину проверяли именно в тот день и в то время, которое указано в его диагностической карте.

Уже были случаи, когда по документам, автомобиль находился на ТО в Твери, но на самом деле  - на другом конце страны. Если экспертиза покажет, что карта - поддельная,  ее сразу же аннулируют, с начала года таких более 25 тысяч. А недобросовестной компании грозит крупный штраф до 300 тысяч рублей и даже лишение лицензии.

Продолжение смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Андрея Лазарева.

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