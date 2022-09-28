Небензя: Зеленский не добьется срыва мобилизации своими речами на русском

Постпред России при ООН заявил, что Зеленскому не удастся обмануть народ РФ обращениями на русском языке.

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удастся сорвать частичную мобилизацию на территории РФ своими обращениями к населению на русском языке. Такое заявление сделал постпред России при ООН Василий Небензя.

«Зеленский не постеснялся... записать несколько видеообращений по-русски, чтобы... по майданным рецептам "вбить клин" между властью и обществом», - высказался он в ходе выступления в Совбезе ООН.

Как указал постпред РФ, украинский лидер попробовал убедить россиян, что для участия в спецоперации якобы в первую очередь призывают коренное население регионов страны нерусских национальностей. Однако, по словам дипломата, западные пропагандисты тут промахнулись, так как не знают менталитет народа России.

«В России такое не пройдет», - цитирует его РИА Новости.

Небензя заметил, что россияне способны отличить правду от лжи и знают, за что они борются сегодня и за что боролись в прошлом. Люди нашей страны хорошо помнят свою историю, помнят как в тяжелых сражениях отстаивали свою свободу и интересы Родины. Также не забыли в народе и как защищать слабых, впитав это на уровне генов, которые никакой пропагандой Запада не изменить.