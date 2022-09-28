«Все в воздухе наше»: кадры боевой работы российских «Буков» в зоне спецоперации
Комплексы «Бук-М2» способны поражать любые низколетящие крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты и даже снаряды американской РСЗО HIMARS.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Подразделения противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) применяют зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Бук-М2» в зоне специальной военной операции. Кадры боевой работы публикует Минобороны России.
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика