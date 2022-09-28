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«Все в воздухе наше»: кадры боевой работы российских «Буков» в зоне спецоперации

05:01 28.09.2022
Комплексы «Бук-М2» способны поражать любые низколетящие крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты и даже снаряды американской РСЗО HIMARS.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Подразделения противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) применяют зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Бук-М2» в зоне специальной военной операции. Кадры боевой работы публикует Минобороны России.

© Минобороны России

«Бук» способен уничтожать любые летательные аппараты, а также низколетящие крылатые ракеты. Также регулярно сбиваются снаряды реактивной системы залпового огня HIMARS расчетами зенитной ракетной бригады.

«Сам комплекс видит достаточно далеко. И, если цель находится в зоне, то буквально взял на сопровождение, доложил, определили и пуск. Порядка двух-трех секунд и ракета ушла. Честно сказать, со счета уже сбились: порядка 50-ти. Там все: и авиация противника, и "Точки", и "Хаймарсы", и вертолеты, и БпЛА», - рассказал командир батареи с позывным «Бродяга».

В ходе боевого дежурства расчеты ЗРК круглосуточно обнаруживают, сопровождают и уничтожают различные летательные аппараты, обеспечивая надежное прикрытие с воздуха позиций Вооруженных Сил России, а также важнейших административных и промышленных объектов.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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