Родственник водрузившего флаг над Рейхстагом Кантарии отправляется добровольцем на СВО

© Видео: Пресс-служба губернатора Калужской области © Фото: Пресс-служба губернатора Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша встретился с двоюродным внучатым племянником легендарного разведчика, водрузившего флаг над Рейхстагом, Мелитона Кантарии. Георгий Кантария принял решение отправиться добровольцем на защиту Родины.

В мае 1945-го Мелитон Кантария вместе с боевыми товарищами водрузили над Рейхстагом штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии. Он стал символом Победы над фашизмом. А сегодня на борьбу с неонацизмом отправляется двоюродный внучатый племянник легендарного разведчика - Георгий.

«Мужчина должен быть мужчиной. И каждый военнослужащий обязан приносить какую-то пользу своему государству. Тем более в данной ситуации», - рассказал о своей позиции Георгий.

Поговорили о семье, о знаменитом родственнике. Удивительно, но Георгий появился на свет в тот год, когда не стало Героя Советского Союза, Мелитона Варламовича Кантария. Он как будто стал продолжением своего предка.

«Родной прадед был двоюродным братом Мелитона Кантария», - отметил Георгий.