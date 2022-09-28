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Родственник водрузившего флаг над Рейхстагом Кантарии отправляется добровольцем на СВО

Марина Крижановская
02:50 28.09.2022
Георгий - двоюродный внучатый племянник разведчика Мелитона Кантарии, водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине.
© Видео: Пресс-служба губернатора Калужской области © Фото: Пресс-служба губернатора Калужской области
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша встретился с двоюродным внучатым племянником легендарного разведчика, водрузившего флаг над Рейхстагом, Мелитона Кантарии. Георгий Кантария принял решение отправиться добровольцем на защиту Родины.

В мае 1945-го Мелитон Кантария вместе с боевыми товарищами водрузили над Рейхстагом штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии. Он стал символом Победы над фашизмом. А сегодня на борьбу с неонацизмом отправляется двоюродный внучатый племянник легендарного разведчика - Георгий.

«Мужчина должен быть мужчиной. И каждый военнослужащий обязан приносить какую-то пользу своему государству. Тем более в данной ситуации», - рассказал о своей позиции Георгий.

Поговорили о семье, о знаменитом родственнике. Удивительно, но Георгий появился на свет в тот год, когда не стало Героя Советского Союза, Мелитона Варламовича Кантария. Он как будто стал продолжением своего предка.

«Родной прадед был двоюродным братом Мелитона Кантария», - отметил Георгий.

© Пресс-служба губернатора Калужской области

В его семье всегда чтили традиции патриотизма. Срочную службу Георгий проходил в противовоздушной обороне, потом по контракту в Росгвардии. Он и сейчас готов продолжить служить. Говорит, что его прадед был близко знаком с Маршалом Победы, поэтому считает честью для себя идти добровольцем на защиту Родины в составе калужского подразделения им. Г.К. Жукова.

Губернатор Калужской области выразил свое восхищение решением Георгия, как и его предок, идти защищать современную Россию. Его будут ждать родители - пенсионеры мать и отец, которых губернатор Владислав Шапша пообещал не оставить без поддержки.

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